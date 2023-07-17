Фото: МВД по Красноярскому краю

16 июля в Емельяновском районе Красноярского края балка пешеходного моста упала на «КамАЗ» и убила двух человек. О трагедии на трассе «Красноярск-Элита» сообщили в региональном МВД.

По предварительной версии полиции, водитель самосвала после разгрузки не опустил кузов. Грузовик сбил металлическую балку, которая лежала на опорах над трассой. Авария унесла жизни двух человек – водителя и его пассажира.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, что сейчас на трассе идут крупные ремонтные работы.