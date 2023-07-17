Фото: МЧС Красноярского края

17 июля в Красноярском крае при пожаре погибли два человека. О трагедии пишут в региональном МЧС.

Все произошло в селе Красный Пахарь Емельяновского района. Одноэтажный деревянный дом загорелся на территории СНТ «Вестнянка», а сообщение об этом пришло в 0:08.

Для тушения выехали 4 машины и 12 человек. Они смогли ликвидировать пожар в 3:12. Под завалами специалисты нашли тела мужчины и женщины. Предварительно установлено, что причиной возгорания явилось нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два человека погибли при пожаре в Назаровском районе

В ночь на 16 июля в Назаровском районе при пожаре погибли два человека - 60-летняя женщина и 48-летний мужчина. Как сообщают в СК, проводится проверка. (подробнее)