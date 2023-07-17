В Красноярске белка забралась в окно квартиры и напала на человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске белка забралась в квартиру через открытое окно. И это – в самом центре города. Самое интересное, что когда хозяин квартиры попытался выпроводить незваную гостью, та проявила агрессию и набросилась на мужчину. К счастью, все обошлось – он не пострадал и отстоял свою территорию.

Об этом случае в своем телеграм-канале рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он добавил, что всего с начала года от встреч с дикими животными с начала текущего года пострадали 17 человек, в том числе трое детей.

Первенство по количеству укусов занимают белки – 6 случаев, на втором месте обезьяны, третье место делят лисы и песцы. Есть в списке суслики, еноты и ласка. От укусов дикими животными пострадали жители Красноярска, Норильска, Шарыпово, Дивногорска, Ачинска и Богучанского района.

Кстати, чаще всего в этом виноваты сами люди, например, в контактном зоопарке хотят потискать животное. Или покормить из на природе, как, например, сусликов на Татышев-парке. Или обезьян в южных странах.