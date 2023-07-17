В Красноярском крае трех подростков унесло ветром на резиновой лодке. Фото: КГКУ "Спасатель"

В Шарыповском муниципальном округе на озере Большом накануне,16 июля, произошло сразу два похожих ЧП, к счастью, все участники живы и здоровы. Трое подростков катались на резиновой лодке, поначалу все было нормально, но поднялся шквалистый ветер, погода испортилась и ребята потеряли управление. Ветром лодку отнесло далеко от берега. Спасатели на катере помчались на помощь и по пути подхватили одного из подростков – он старался удержаться на плаву. Как оказалось, он выпрыгнул за борт, чтобы толкать лодку к берегу, но не смог до нее доплыть. Ветер, виноват ветер.

Его товарищей, парня и девушку, вместе с лодкой нашли возле полуострова Стрелка. Девушка ухватилась за свисавшую ветку дерева, чтобы их не унесло еще дальше. Кстати, в это время суда же доплыли и родственники, пересадили ребят к себе.

Однако вскоре такой же случай произошел с двумя рыбаками, которые также были на резиновой лодке. Их также отбуксировали на берег, рассказали в Службе спасения Красноярского края.