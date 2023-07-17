На благоустройство леса в Красноярске СФУ выделает 152 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на благоустройство лесной зоны от проспекта Свободного до улицы Киренского будет затрачено 152 миллиона рублей. Средства выделяет Сибирский федеральный университет. Заявка на тендер уже появилась на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, площадь территории составляет 120 гектаров. Работы по благоустройству должны быть завершены уже к ноябрю этого года. За это время подрядчик должен проложить дополнительные пешеходные дорожки, установить освещение и лавочки, поставить информационные стенды. Также в лесной зоне должны быть обустроены локации для детей и спортсменов, площадки для выгула собак.

Остается добавить, что проект был разработан еще 10 лет назад, но руки до него, как говорится, дошли только сейчас. Прием заявок от потенциальных подрядчиков завершается 27 июля.