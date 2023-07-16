На красноярских «Столбах» спасли 6 человек 15 июля

фото: КГКУ Спасатель

15 июля красноярские спасатели выезжали в нацпарк «Столбы» несколько раз для спасения 6 человек. Как сообщают в пресс-службе ведомства, часть туристов получила травмы во время похода.

Сначала в районе скалы «Ермак» 55-летняя женщина получила тепловой удар. Затем 44-летний мужчина получил ушиб спины, а 35-летняя женщина повредила голеностоп, после со скалы «Такмак» трое туристов не смогли спуститься без помощи профессионалов.

Спасатели доставили всех до входа в нацпарк, а травмированных передали медикам.