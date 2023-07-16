В центре Красноярска два мальчика ушли гулять без телефонов и не вернулись

Фото: МВД

В центре Красноярска двое мальчишек – 9-летний Вячеслав Фисунов и 13-летний Тимур Коробейников – ушли гулять днем 15 июля и не вернулись. Как рассказали в МВД, в момент пропажи с собой у школьников не было мобильных телефонов.

Сначала родители пытались найти их самостоятельно, но не смогли. После этого они обратились в полицию и к волонтерам.

Ориентировка на детей передана всем наружным нарядам полиции.

Публикуем приметы пропавших:

Фисунов Вячеслав: на вид 7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет: футболка серая с рисунком, синие штаны, чёрные сандали, рюкзак чёрного цвета.

Коробейников Тимур: на вид 12 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, стрижка короткая, глаза большие карие.

Был одет: футболка тёмно-синего цвета, шорты чёрные, сланцы чёрные.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчишек, просят позвонить по телефону 102, 221-44-55.