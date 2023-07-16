В Красноярске дорожники закончили ремонтировать Октябрьский мост раньше срока

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершен ремонт Октябрьского моста. Как рассказали в УДИБ, работы длились чуть более двух недель и закончились раньше срока.

Устраняли проблемы локально – убрали колейность, выбоины и заменили асфальтовое полотно на более плотное и крепкое. Всего было устроено 59 000 м2 дорожного покрытия.

«Параллельно было выполнено устройство тротуара от бизнес-центра «Сириус» до Октябрьского моста. О нем неоднократно просили жители. Для удобства пешеходов установили поребрик и заасфальтировали путь длиной около 350 м»,- рассказали в управлении дорог города.

Помимо этого, появились 2 новых пешеходных перехода через шлюз с Партизана Железняка на мост Октябрьский. Они ведут через островок безопасности. Водителей и пешеходов быть внимательнее, так как новые переходы – нерегулируемые.