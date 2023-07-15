Из Красноярска в Горно-Алтайск запустят прямые авиарейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «Россия» запускает прямые авиарейсы из Красноярска в столицу Республики Алтай – город Горно-Алтайск. Об этом сообщает пресс-служба краевого аэропорта. Полеты начнутся с 27 июля, воспользоваться услугами авиаперевозчика можно будет дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Из Красноярска вылет в 11:30, затем полтора часа в воздухе – и здравствуйте, горы. Обратный вылет – в 14:00 часов. Время везде местное. Пассажирам предлагают билеты от 6 тысяч рублей в одну сторону и от 9,2 тысячи – в оба когда.

Добавим, что перевозкой пассажиров в этом популярном направлении занимается и компания «КрасАвиа» на самолетах «ЯК-42». Рейсы – три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.