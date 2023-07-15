Под Красноярском дорогой внедорожник украли с помощью эвакуатора Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском угнали дорогой внедорожник «Тойоту Лэнд Крузер». Владелец пригнал его с города Кодинска, оставил на парковке на кемпинге возле села Дрокино. А когда вернулся за ним на другой день – машины и след простыл. Цена «Крузера» - полтора миллиона рублей. Потерпевший обратился в полицию. Профессионалы быстро вычислили угонщика (записи с видеокамер помогли) и нашли внедорожник.

Как выяснилось, 31-летний гражданин присмотрел иномарку, но не для того, чтобы самому кататься. У него был четкий коммерческий план, который он почти реализовал. Нанял эвакуатор, транспортировал машину в гараж на территории Октябрьского района краевого центра. Затем собирался разобрать «Крузер» на запчасти и распродать. Не успел. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.