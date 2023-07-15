В Красноярске в сквере Чернышевского строят уникальную площадку для собак. Фото: УДИБ

В Красноярске в сквере Чернышевского (Покровка) стоят уникальную площадку для выгула собак. Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства города показало фотографии будущей площадки – уютный на вид участок в окружении деревьев и газонов.

В настоящее время подрядная организация как раз разравнивает эту площадку и готовит ее к установке бордюров по периметру. Будет и ограждение. Затем настанет время для установки малых архитектурных форм для дрессировки четвероногих.

Место выбрано не случайно: оно популярно среди местных владельцев собак. Так что власти прислушались к пожеланиям горожан. И, к слову, ни одно дерево не пострадало, уверили в УДИБе.