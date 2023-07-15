Красноярцам запрещено купаться на озере Октябрьском Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцам запретили купаться на озере Октябрьском (ранее – Мясокомбинатском). Потому что это небезопасно. Отдыхать – да, загорать тоже. Но не купаться. Здесь нет поста медиков и спасателей, которые должны реагировать на нештатные ситуации. Тем не менее, многих не останавливают даже информационные таблички, установленные на берегу. Так, на минувшей неделе мужчина полез в воду и стал тонуть. А спас его охранник парка.

Сейчас на территории запустили даже звуковой инфоматор, который напоминает: «Купаться в озере запрещено, это – административное нарушение». Следовательно, влечет за собой штраф. Также голосовой помощник напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра. Чтобы избежать беды, родителям нужно поговорить с детьми сейчас, рассказать им об опасности.