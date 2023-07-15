Житель Красноярска сгорел в своем доме из-за непотушенной сигареты

Житель Красноярска сгорел в своем доме Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска погиб накануне, 14 июля, в пожаре. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. По имеющимся данным, трагедия произошла в одноэтажном жилом доме в садовом товариществе «Октябрьское».

Звонок на телефон экстренной службы от очевидцев поступил в 15:07. Когда пожарные прибыли на место, здание было полностью охвачено огнем. Полностью ликвидировать его удалось в 19:41. Выгорело 100 квадратных метров. Под завалами нашли тело хозяина. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Спасатели добавили, что всего на территории края за минувшие сутки было потушено 14 пожаров.