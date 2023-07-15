Житель Канска обокрал родственников во время застолья Фото: ИВАНОВА Диана

Житель Канска обокрал родственников во время застолья. Ничего, как говорится, святого – позарился на имущество членов семьи. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. 37-летний мужчина пришел в гости к сестре, его встретили хлебом-солью, то есть обильно накрытым столом с алкоголем и закусками. Где-то в промежутке между первой и второй хозяева случайно проговорились родственнику, где хранят деньги. Улучив момент, тот вытащил из тайника купюры и спрятал их в стоявший в подъезде свернутый палас.

Первая удача окрылила гостя, он еще раз засунул руку в тайник – и тут его поймали с поличным. Сестра пересчитала – не хватает 39 тысяч рублей. Потребовала брата вернуть – тот все отрицал. Не захотел по-хорошему – вызвали полицию. Сотрудники тут же провели осмотр квартиры и подъезда. В ковровой дорожке женщина нашла спрятанные купюры.

Как легко оказалось разорвать родственные связи! На гражданина (к слову, неоднократно судимого), завели еще одно уголовное дело.