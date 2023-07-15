В Красноярске с 17 июля закрывается Перинатальный центр Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой перинатальный центр закрывается на плановую санитарную обработку с понедельника 17 июля. Согласно нормам санитарного законодательства, акушерский стационар один раз в год должен закрываться для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Работы завершатся по плану 6 августа.

В региональном минздраве сообщили, что пациентки в плановом порядке будут госпитализированы в родильные дома либо по территориальному признаку, либо по показаниям течения беременности. Лечащий врач в женской консультации по месту жительства определит пациенток в нужное лечебное учреждение.

Обратите внимание, что закрываются только гинекологическое и акушерские отделения Центра. Консультативная поликлиника перинатального центра и детская больница Краевого центра охраны материнства и детства будет работать в плановом режиме.