В Красноярске мошенники развели таксиста по новой схеме Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мошенники развели таксиста по новой схеме. О такой 54-летний потерпевший таксист еще не слышал, потому и попался по своей наивности. В краевой прокуратуре рассказали, как это произошло.

Мужчина занимается частным извозом, заказы получает по мобильному приложению. Поступила заявка от пассажира: нужно подъехать к продуктовому магазину в Солнечном. Но на месте встречи возле супермаркета никого не оказалось. Водитель позвонил заказчику, ему ответил некий сотрудник ГАИ, который находится на дежурстве и очень торопится в аэропорт. Впопыхах лже-автоинспектор просил собеседника перевести деньги через банковский терминал супермаркета на электронный «киви кошелек». Но сначала узнал номер банковской карты таксиста и вскоре тому стали сыпаться СМС с номера «900» - якобы о зачислении денег. Мужчина поверил, что деньги ему поступили, а госавтоинспектор – порядочный и достоверный.

- Мошенник все время был на проводе, не давал отвлекаться и диктовал номера телефонов, на которые нужно перевести деньги. Мужчина перевел в общей сложности 90 тысяч рублей, после чего «клиент» сообщил, что ждет его на посту, и повесил трубку. Когда доверчивый водитель опомнился и проверил банковские счета, то увидел, что все это время переводил мошенникам свои деньги, а сообщения от «банка» оказались фальшивыми, - рассказали в прокуратуре.

Кстати, в тот же день поступило еще одно заявление от работника службы такси: его попросили доставить в аэропорт документы, он перевел мошеннику 4,5 тысячи рублей.