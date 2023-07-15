На севере Красноярского края проходит фестиваль «Енисейская уха». Фото: группа ВК " Енисейская правда"

На севере Красноярского края проходит ежегодный фестиваль «Енисейская уха». Событие традиционное, двухдневное, а принимает гостей поселок Усть-Кемь Енисейского района. Первый день 14 июля начался с Енисейского экологического форума. Эксперты и экологи обсудили вопросы защиты и бережного использования водного объекта «Прутовское мелководье», который был создан для сохранения популяции ценных видов рыб – осетра сибирского, стерляди и тугуна.

Главная программа разворачивается сегодня, 15 июля, на берегу реки. Участники готовятся продемонстрировать мастерство приготовления сибирской ухи, провести для гостей праздника различные мастер-классы, на сельских подворьях представят изделия народных ремесел.

Традиционно – конкурс среди рыбаков на самый богатый улов и самую большую рыбу. А еще конкурсы частушек и подворий, конкурс по приготовлению ухи, фотовыставка «Рыбалка - дело клёвое!», интерактивные, спортивные, гастрономические и другие площадки. И многое другое.