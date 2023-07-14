В озерах Хакасии нашли кишечную палочку

Фото: ИВАНОВА Диана

В Хакасии обнаружили кишечную палочку в местных озерах. Пробы показали наличие опасных бактерий в озерах Горькое и Подгорное. Там в ближайшее время установят предупреждающие таблички на пляжах.

Отметим, что озера довольно популярны среди жителей и гостей республики, которые часто выезжают на местные пляжи купаться. Санитарные врачи направили властям Алтайского и Бейского районов письма с предупреждением, а заодно попросили убраться на пляжах.

Отметим, что популярные озера Шира и Беле санитарный контроль прошли, и купаться там разрешено. Всего в Хакасии выдали положительное заключение десяти пляжам.