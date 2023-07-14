Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 14:12

В озерах Хакасии нашли кишечную палочку

Два местных пляжа не прошли проверку санинспекторов
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Хакасии обнаружили кишечную палочку в местных озерах. Пробы показали наличие опасных бактерий в озерах Горькое и Подгорное. Там в ближайшее время установят предупреждающие таблички на пляжах.

Отметим, что озера довольно популярны среди жителей и гостей республики, которые часто выезжают на местные пляжи купаться. Санитарные врачи направили властям Алтайского и Бейского районов письма с предупреждением, а заодно попросили убраться на пляжах.

Отметим, что популярные озера Шира и Беле санитарный контроль прошли, и купаться там разрешено. Всего в Хакасии выдали положительное заключение десяти пляжам.