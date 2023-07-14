На трассе от Красноярска до Элиты до конца лета изменят схему движения

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На участке трассы Красноярск – Элита меняется схема движения. Там начался дорожный ремонт: на время работ все движение полностью перенесут на временную объездную дорогу. Движение будет однополосным в обе стороны.

Трассу перекроют с 0,6 по 3,5 км – объект полностью огородят и поставят соответствующие знаки. Ремонт будет идти в течение трех месяцев.

Отметим, что эти работы – часть поэтапной реконструкции трассы, которую планируется полностью завершить к осени следующего года. После этого дорога на Элиту станет четырехполосной, со всем необходимым благоустройством. Также появится автоматизированный пункт весогабаритного контроля.