Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Красноярский ФК «Енисей» нашел нового главного тренера. Об этом объявили в социальных сетях клуба.

Должность главного тренера занял 48-летний Эдуард Штейнбрехер. Некоторые болельщики могут помнить его по игре за «Металлург» (так «Енисей» назывался с 1990 по 2010 год). Ранее он был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике». В 2016 возглавил основную команду.

Штейнбрехер родом из Красноярска. В краевую столицу он вернулся в 2022 году и вошел в тренерский штаб Артема Горлова.

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