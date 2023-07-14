Скриншот: видео МЧС Красноярского края
14 июля в Назарове пожарные спасли кошку от голодной смерти. Историей поделились в МЧС по Красноярскому краю.
Как оказалось, хозяева уехали на отдых. Кошка была одна в квартире несколько дней. Она решила погулять на балконе, однако обратно домой попасть не смогла. Соседи услышали жалобное мяуканье с третьего этажа и вызвали спасателей.
Пожарные быстро пришли на выручку. Голодное животное спасли и передали соседям.
Теперь кошке осталось дождаться своих хозяев.