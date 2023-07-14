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НовостиОбщество14 июля 2023 7:21

Главврач красноярской краевой больницы Егор Корчагин рассказал о мошенниках, действующих от его имени

Аферисты приглашают сотрудников больницы на встречу с силовиками, уверяя, что банковские счета в большой опасности
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Егор Корчагин Фото:соцсети

Егор Корчагин Фото:соцсети

Главный врач красноярской краевой больницы Егор Корчагин рассказал в соцсетях, что его атаковали мошенники – аферисты создали аккаунт в телеграме и от его имени общаются с сотрудниками больницы.

Как оказалось, неизвестные приглашают работников клиники на встречу с представителями силовых структур, убеждая, что счета сотрудников медучреждения в большой опасности. Параллельно они звонят работникам и продолжают их убеждать в проблемах.

Главврач поблагодарил коллег, что проявили здравую логику, а также призвал красноярцев быть бдительнее.