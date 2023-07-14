Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Железногорске накрыли подпольные казино. Об этом 14 июля сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Полицейские задержали семь человек в одном из зданий на улице Центральный проезд. По предварительной информации, в октябре 2022 года они смогли организовать подпольный игровой клуб. В арендованное помещение купили игровые компьютеры и установили видеонаблюдение. В казино могли попасть только проверенные игроки.

На подозреваемых (трое мужчин и четыре женщины в возрасте от 39 до 57 лет) завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь им грозит до 4-х лет тюрьмы.