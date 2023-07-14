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В Красноярском крае снизилась активность клещей. Об этом сегодня, 14 июля, пишет глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем тг-канале.

За прошедшую неделю 645 жителей края пострадали от присасывания членистоногих. Это в 1,5 раза меньше, чем неделей ранее. Горяев отметил, что количество таких случаев будет снижаться дальше, вплоть до октября.

Сейчас зарегистрировано 193 больных клещевыми инфекциями. Из них клещевым вирусным энцефалитом — 108, боррелиозом — 75, сибирским клещевым тифом — 7, эрлихиозом — 2, анаплазмозом — 1.

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