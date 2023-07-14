В Красноярске застройщик «Сибиряк» начал возводить детскую многопрофильную больницу на Караульной

Фото: Стройнадзор

В Красноярске строительная компания «Сибиряк» приступила к возведению детской многопрофильной больницы на Караульной. Как рассказали в Стройнадзоре, объект должны будут закончить в 2027 году.

В состав больницы будет входить инфекционный корпус на 160 мест, соматический на 250, хирургический на 230, а также административно-диагностический и лабораторный корпус. Помощь будут оказывать детям с рождения до 18 лет – первичную и специализированную.

Напомним, что бывший генеральный директор УСК «Сибиряк» - Владимир Егоров – находится под следствием. По версии обвинения, в 2020 году «Сибиряк» построил школу на 600 мест в Иланском районе. По условиям администрация района должна была выкупить объект в муниципальную собственность.

- После завершения строительства по указанию Егорова организация привлекла оценщика, который составил отчет, содержащий недостоверные данные о завышенной стоимости объекта на 391 миллиона рублей. На основании отчета и иных поддельных документов администрация района перечислила фирме 1 миллиард рублей, выделенный из краевого бюджета. Таким образом ущерб бюджету составил 391 миллионов рублей, - прокомментировали в прокуратуре.

Поле того, как Егорова отправили в СИЗО, то совет директоров «Сибиряка» сменил своего руководителя. Пока основатель и владелец не может заниматься делами компании, его бизнес-империя не должна останавливать работу – это десятки заключенных госконтрактов, обязательства перед дольщиками строящихся квартир, рабочих и сотрудников. В том числе и строительство одной из крупнейших детских многопрофильных больниц.