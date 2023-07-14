Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился в малых селах Красноярского края

Базовые станции сотовой связи МегаФона появились в селе Ермолаево Шушенского района и деревне Павловка Нижнеингашского района – их жители получили надежную голосовую связь и быстрый 4G.

Также звонить по телефону и пользоваться передачей данных теперь смогут в Климентьевке и Пермяково, расположенных неподалеку от Павловки, и поселке Зарничный Шушенского района. В целом специалисты компании впервые обеспечили стабильным покрытиемсотовойсети территорию, где живут более 800 человек.

Сельчанам стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также голосовая связь как в стандарте 2G, так по современной технологии VoLTE для кристально чистого звука и мгновенного соединения. Теперь они смогут использовать любые цифровые сервисы, общаться с родными, а при необходимости – оперативно связаться с экстренными службами.

Строительство сети шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«В 2023 году село Ермолаево и деревня Павловка стали лишь первыми «ласточками», где была построена инфраструктура связи в рамках краевой госпрограммы. Впереди еще 24 населенных пункта, жители которых до конца текущего года будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом. Как и в прошлом году, инфраструктура связи в крае создается и в рамках федерального проекта. С учетом обеих программ 110 населенных пунктов уже в этом году получат доступ к сотовой связи и сети Интернет. Благодаря и краевому, и федеральному бюджетам с каждым годом на карте края остается все меньше населенных пунктов, не обеспеченных услугами связи», – отметил исполняющий обязанности министра цифрового развития Николай Распопин.

Ермолаево Шушенского района находится в 500 км от Красноярска, здесь постоянно живут более 100 человек, а летом также приезжает молодежь. Теперь дети и внуки сельчан будут с большей охотой проводить время на малой родине – ведь они, как и в городе, смогут следить за новостями, слушать музыку онлайн, смотреть в сети новые фильмы и сериалы. Самим ермолаевцам стало легче поддерживать связь с близкими –для того, чтобы позвонить или отправить сообщение в мессенджер им больше не нужно выходить на улицу и подниматься на пригорок, пытаясь поймать сотовый сигнал. Голосовая связь и передача данных работает на всей территории села, в том числе в жилых домах и административных зданиях.

Из деревни Павловка Нижнеингашского района до Красноярсканужно добираться почти 5 часов. Теперь, когда здесь появился 4G, получить новости из краевого центра можно за несколько секунд. Сельчане смогут записаться к врачу, не выходя из дома получить государственные услуги, передать показания счетчиков, оплатить счета в приложениях банков. В деревне есть детский дом, где воспитываются 44 ребенка, они особенно ждали появления быстрого интернета в селе. Сейчас у ребят есть возможность не только следить за блогерами в соцсетях, но и пользоваться любыми образовательными платформами. А учителям местной школы будет проще находитьинтересные материалы для уроков.

«Когда мы разрабатываем технические решения для строительства базовых станций в малых населенных пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить качественное покрытие на максимальной территории.Так, например, в Павловке мы изучили радиоусловия и установили базовую станцию на возвышении, что позволило дополнительно обеспечить связью близлежащие села Климентьевка и Пермяково, а базовая станция в Ермолаево обеспечила покрытие и в поселке Зарничный – населенные пункты находятся в трех километрах друг от друга», – говорит директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

Фото: пресс-служба Мегафона