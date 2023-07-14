В зоне спецоперации погиб мобилизованный 34-летний житель Минусинска

Фото: администрация города Минусинска

В зоне спецоперации погиб мобилизованный 34-летний житель Красноярского края. Об этом сообщает администрация Минусинска.

Александр Заланскас родился 14 июня 1989 года в Минусинске. Он закончил 9 классов школы, а после отучился на машиниста-тракториста в профучилище. В 2008 году был призван в армию.

В сентябре 2022 года его мобилизовали. Александр Заланскас служил в парашютно-десантной роте. Погиб в июле 2023 года.

За отвагу и самоотверженность рядовой был награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание с военнослужащим пройдет сегодня, 14 июля, с 11 до 12 в молодежном центре «Защитник».