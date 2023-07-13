Красноярскому телеведущему Гуревичу вновь смягчили меру пресечения за сотрудничество

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Суд вновь изменил меру пресечения Максиму Гуревичу, которого задержали по делу о крупном мошенничестве. Изначально он провел в СИЗО два месяца, потом его поместили под домашний арест. Сейчас суд повторно смягчил меру для Гуревича на запрет определенных действий.

О смягчении меры пресечения ходатайствовал следователь, поскольку Гуревич сотрудничает со следствием. Его показания легли в основу уголовного дела против бывшего замминистра спорта Романа Сотникова. Также Гуревич выплатил 3 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.

Напомним, что Гуревича обвиняют в хищении более 5 млн рублей, которые министерство спорта края выделило для общественной организации по защите прав детей с ограниченными возможностями.