Главный тренер красноярского ФК «Енисей» Ивахов объявил об уходе с поста

Фото и видео: ФК "Енисей"

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов объявил о своем уходе. Он сделал заявление аккурат перед началом нового сезона – 16 июля команда сыграет первый матч Первой лиги против краснодарской «Кубани». С чем связан уход, Ивахов толком не объяснил.

– Мы свою миссию выполнили. Я сделал все, что мог в этом клубе, и надеюсь, что он дальше будет также развиваться. Всегда болел, болею всем сердцем за «Енисей», – заявил тренер.

Ивахов также добавил, что клубом заинтересовались китайские инвесторы, с которыми идут переговоры. Однако в каком ключе будут выступать китайские спонсоры, пока неясно.

Отметим, что Алексей Ивахов пришел на пост главного тренера в начале года, сменив Артема Горлова. Ивахов, по совместительству директор ФК, сам назначил себя на эту роль.