Маргиналы с судимостью убили прохожего из-за бездействия надзорных инспекторов в Боготоле

Фото и видео: прокуратура Красноярского края

В Боготоле четверо мужчин стали подозреваемыми в деле об убийстве. Трагедия произошла месяц назад: мужчины ночью распивали спиртное в большой компании возле местной администрации. Мимо на велосипеде проезжал 39-летний мужчина: пьяной компании показалось, что он снимает их на телефон, что и стало катализатором конфликта.

Четверо из выпивавших, в том числе двое уже судимых ранее мужчин, набросились на велосипедиста. Они сбили его с ног и запинали до смерти. У жертвы нападавшие отобрали телефон и банковскую карту, после чего продолжили гулянку, а чужой картой расплатились в ларьке за выпивку и сигареты.

В прокуратуре выяснили, что зачинщиками нападения стали судимые ранее мужчины. В ведомстве отметили, что они с прошлого года состоят на учете в местной уголовно-исполнительной инспекции, однако инспекторы халатно отнеслись к своей работе – не проверяли своих подопечных, вместо этого составляя фейковые справки о проделанной работе.

Даже множество протоколов и судимостей при схожих обстоятельствах – ночное время, алкогольное опьянение, группа лиц – не побудили сотрудников проявить бдительность и ответственно подойти к служебном долгу, чтобы предотвратить беду по вине уже не единожды проявивших себя граждан по ту сторону закона, – рассказали в прокуратуре.

Ведомство пообещало дать оценку бездействию инспекторов. Что касается нападавших – они будут дожидаться суда по делу о групповом убийстве сидя в СИЗО.