В Ачинске ищут водителя, который сбил 7-летнего мальчика и сбежал

Фото и видео: МВД

В Ачинске полиция разыскивает водителя, который сбил малолетнего пешехода. ДТП произошло около семи вечера в районе Манкевича, 33 и попало на уличные камеры.

Как видно на кадрах, 7-летний мальчик вместе с другом переходил дорогу, когда на него наехала белая «Камри». Водитель ехал с небольшой скоростью, так что ребенок остался жив. Автовладелец остановился, осмотрел мальчика и свой автомобиль, после чего сбежал с места ДТП.

– Всем, кто стал свидетелем данного происшествия или владеет какой- либо информацией, просим сообщить в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» по номеру 97-002 или 102, – призвали в ачинском МВД.