Юные экологи выращивают в детсадовских огородах зелень и овощи

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В красноярских детских садах в самом разгаре уроки экологической программы. Собственный огород в детском саду №107 Свердловского района впервые появился ещё весной прошлого года. С этого момента экологическое воспитание в образовательном учреждении стало приоритетным. На территории садика ребята с помощью воспитателей разбили грядки с зеленью и овощами, высадили деревья и цветы, не остались в стороне и родители. Теперь жизненный цикл растений дети изучают на практике, поливая и пропалывая грядки и клумбы.

«Для более глубокого погружения ребят в тему экологии и жизни растений в нашем детском саду созданы специальные мини лаборатории. Они оснащены микроскопами, лупами и колбами. Малыши на практике изучают процесс фотосинтеза и выделения кислорода, сами учатся выращивать растения. Излишками урожая мы обязательно поделимся с животными зоопарка», - поясняет заведующая детским садом №107 Марина Пастухова.

Прямо сейчас совместно с родителями малышей 107-й детский сад готовит проект под названием «Семейная грядка»-2024. По словам руководства садика, не у всех семей есть возможность приобрести дачу, а территория у дошкольного учреждения большая. Так, желающие семьи воспитанников детсада смогут посадить свои собственные грядки.

В детском саду №313 Кировского района образовательная программа «Городские эколята» действует уже три года. Появилась она по инициативе родителей и воспитателей. За это время на территории сада создали разные экологические пространства: огород-паровозик, тепличный рай, метеостанцию. Несмотря на юный возраст, ребята сами умеют подвязывать огурцы, убирать пасынки у помидор, а также знают, как часто нужно поливать перцы, чтобы они не сгнили.

«Девиз наших групп «От замысла до урожая». Дети получили возможность не просто узнавать о природе из книжек или по телевизору, но и самостоятельно исследовать, наблюдать, изучать и практиковаться, а главное - им это нравится», - поясняет заведующая детского сада №313 Виктория Малая.

В детском саду №204 Железнодорожного района ребята под чутким руководством воспитателей посадили рассаду на подоконниках ещё весной, а сейчас ухаживают за растениями уже на огороде. Зелёный лук, петрушка и редис взошли первыми, на их примере малышам объясняют природные циклы, а также раскрывают «дачные секреты». Кстати и огород детского сада оформили из экологически чистого материала.

«Мы нашли способ, создали на территории лесную атмосферу, разместив фигуры лесных жителей, сделанные из спила деревьев. Такой формат позволяет сохранить экологический баланс и не нанести вред окружающей среде», - поясняет заведующая детского сада №204 Наталья Матрёхина.

«В детских садах в игровой форме во время экоуроков малышам объясняют, как устроена природа, какие есть взаимосвязи между человеком и планетой. Ребята с раннего возраста учатся сортировать мусор, ухаживать за растениями и деревьями. Таким образом, у них формируется бережное отношение к планете, что очень важно в нашем современном мире», - отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

Добавим, что употреблять в пищу, выращенные овощи и зелень в дошкольных учреждениях нельзя, так как это запрещено СанПинами. Поэтому урожай в основном участвует в конкурсах огородных достижений.

«Перевоспитать взрослого человека со сложившимися ценностями не просто. Поэтому экологическое воспитание с малого возраста – это очень важно! Я сам проводил неоднократно экоактивности с детишками. Приходил в садики и школы, проводил экоигры. Они очень простые, наглядно, на кубиках учат детей сортировать мусор. Также неоднократно высаживал деревья и цветы в детсадах вместе с малышами. Большое начинается с малого!» - прокомментировал Артём Речицкий, экоактивист, координатор проекта «Зеленая экономика».