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Третий арбитражный апелляционный суд не стал направлять дело красноярского дендрария в Москву. Об этом сообщается в постановлении суда.

Напомним, что в феврале Красноярский НЦ СО РАН направил иск о снятии с дендрария статуса особо охраняемой природной территории, чтобы застроить некоторые участки домами для ученых. В мае сотрудники научного центра через ЖСК «Академик Жуков» сделали запрос о рассмотрении изменения генплана Красноярска для застройки дендрария. В этом также было отказано.

После этого НЦ решил снять природоохранный статус из-за высоких расходов на содержание дендрария в будущем. На заседании, которое прошло 29 мая, минприроды РФ выступило с запросом о передаче дела в Арбитражный суд Москвы, но в этом было отказано. В итоге очередное заседание пройдет в Красноярске 7 августа.