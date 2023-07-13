Фото: сайт городской администрации

16 июля в Красноярске на Караульной горе пройдет поэтический фестиваль «Амфибрахий на траве» . Об этом рассказали в администрации города.

Послушать местных поэтов можно будет с 16:00 до 22:00. Масштабный музыкально-поэтический фестиваль пройдет прямо на открытом воздухе в парке «Покровский». На мероприятии организуют целых 6 тематических зон о чувствах с интерактивными площадками, мастер-классами и выставками. Помимо этого, жители и гости города могут поучаствовать в рубрике «Открытый микрофон» и почитать свои любимых стихи прямо перед публикой фестиваля. Придумали «Амфибрахий на траве» еще в 2016 году.

Дополнительную информацию можно найти в социальных сетях мероприятия.