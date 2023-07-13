В Красноярске двое мигрантов предстанут перед судом за нападение на бизнесмена. Об этом 13 июля написали в региональном МВД.

Все случилось еще в декабре 2021 года. Тогда в полицию обратился мужчина 1999 года рождения и сообщил, что в его дом на улице Алексеева ворвались трое знакомых и стали угрожать ножом. В итоге бизнесмена избили. У него похитили 500 тысяч рублей. Все происходящее снимали на видео.

Стражи порядка установили, что в нападении участвовали трое мигрантов. В 2022 году полиция смогла задержать двоих подозреваемых 1997 и 1999 г.р., а третьего сейчас ищут. Все мужчины приехали в Красноярск из одной страны ближнего зарубежья.

Расследование уголовного дела по статье «Разбой» завершено.