Фото: министерство спорта Красноярского края

Красноярск снова примет этап Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сегодня, 13 июля, сообщили в министерстве спорта края.

Масштабное спортивное событие «Ростелеком Гран-при России» пройдет в краевой столице с 27 по 30 октября 2023 года. Программа будет включать в себя одиночное и парное катание, а также танцы на льду. Однако это еще не все. Календарь Федерации фигурного катания России указывает, что Красноярск готовится принять еще четыре всероссийских мероприятия.

– Такое количество ответственных мероприятий за Уралом проводится только у нас, –рассказала Алла Песегова, региональный председатель федерации фигурного катания на коньках.

Всероссийские соревнования среди юниоров «Красноярье» пройдут с 24 по 28 октября, затем с 1 по 3 декабря готовимся встречать ежегодные соревнования «Енисейская симфония», а с 19 по 21 января 2024 года смотрим на «Красноярские узоры». Помимо этого, в феврале 2024 года в городе пройдут отборочные к финалу IV Спартакиады учащихся России.