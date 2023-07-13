Убийца из Водников в Красноярске получил 16 лет колонии

Фото: прокуратура края

В Красноярске вынесли приговор убийце из микрорайона Водники. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

4 сентября 2022 года 28-летний отец двоих детей выпивал в микрорайоне Водники в компании случайных знакомых. Новые знакомые характерами друг с другом не сошлись. Началась драка, в которой подсудимый был избит.

Он вернулся домой, выпил еще, и отправился мстить, направившись в частный сектор. Но под его горячую руку попали случайные люди. Мужчина зашел в незапертый дом, где с ножом набросился на спящего хозяина жилища, нанеся ему 4 удара. Потерпевший проснулся и начал сопротивляться, а от шума проснулась собака. В итоге красноярец убежал.

Уже через пару минут он проник в другой дом. Там его встретил мужчина, которого убийца шесть раз ударил ножом в грудь. 50-летний красноярец скончался на месте.

Задержали преступника через полчаса. Он уверял, что не помнит, как нападал на людей. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет колонии и 1,5 лет ограничения свободы.