Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске на этой неделе произошло две аварии с участием детей. Об этом сообщили сегодня, 13 июля, в краевом ГИБДД.

Первый случай произошел на проспекте Красноярский рабочий. Отец спокойно гулял с 3-х летним сыном, но в один момент мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. Он попал под колеса машины. В итоге ребенок получил незначительные травмы.

Еще одна авария произошла недалеко от города. Мама с 5-летней дочерью возвращалась с отдыха обратно домой. Девочка была пристегнута в детском кресле. Уже при подъезде к краевой столице мама предложила ребенку немного поспать. Женщина отстегнула ремень, дочка заняла заднее сиденье. Именно в этот момент водитель их автомобиля нарушил правила. Произошла авария, а девочка получила травмы.

В ГИБДД напомнили родителям о том, что необходимо внимательно следить за своими детьми на дороге.