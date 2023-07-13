В Красноярске начальника угрозыска Андрея Иванова отправили в СИЗО до 9 сентября

Фото: СК по Красноярскому краю

13 июля в Красноярске избрали меру пресечения начальнику Управления уголовного розыска Андрею Иванову, подозреваемому во взяточничестве. Об этом сообщают прокуратура и СК по краю.

По версии следствия, с 1 марта 2022 по 10 июля 2023 года Иванов через сотрудника СБ рынка «Южный» и своего подчиненного получил взятку от представителя рынка в 700 тысяч рублей. За эти деньги Иванов должен был урегулировать конфликты между арендаторами складов и покровительствовать.

В следственном изоляторе Иванов пробудет минимум до 9 сентября. Свою вину он не признает.