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НовостиПроисшествия13 июля 2023 6:31

В Красноярске начальника угрозыска Андрея Иванова отправили в СИЗО до 9 сентября

Ему вменяют получение взятки в крупном размере
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: СК по Красноярскому краю

Фото: СК по Красноярскому краю

13 июля в Красноярске избрали меру пресечения начальнику Управления уголовного розыска Андрею Иванову, подозреваемому во взяточничестве. Об этом сообщают прокуратура и СК по краю.

По версии следствия, с 1 марта 2022 по 10 июля 2023 года Иванов через сотрудника СБ рынка «Южный» и своего подчиненного получил взятку от представителя рынка в 700 тысяч рублей. За эти деньги Иванов должен был урегулировать конфликты между арендаторами складов и покровительствовать.

В следственном изоляторе Иванов пробудет минимум до 9 сентября. Свою вину он не признает.