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НовостиОбщество13 июля 2023 6:00

В Красноярске охранник озера-парка спас утопающего

После поступка он призвал отдыхающих не лезть в воду пьяным
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: t.me/krasgorpark

Фото: t.me/krasgorpark

В Красноярске охранник озера-парка «Октябрьский» спас утопающего. Об этом сообщает «Красгорпарк».

28 июня Олимчон Норматов был на дежурстве. Он услышал крики со стороны берега и сразу бросился на помощь. История кончилась на счастливой ноте: охраннику удалось вытащить из воды тонущего мужчину.

12 июля представители «Красгорпарка» поблагодарили Олимчона за самоотверженность. Он также получил благодарственное письмо от КГКУ «Спасатель».

Охранник сказал, что почестей не ждет. Но призвал красноярцев не лезть в воду в пьяном виде.