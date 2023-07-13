В Красноярске 95-летний мужчина заманил курьеров-аферистов к себе и вызвал полицию

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В Красноярске завершилось расследование в отношении двух курьеров, которые обманули восьмерых пенсионеров на 850 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В августе прошлого года 95-летнему красноярцу позвонил человек, представившийся полицейским. Он сказал, что его сын попал в ДТП, и для «решения вопроса» нужно 500 тысяч рублей. Мужчина сразу понял, что говорит с аферистом, так как его сын машину не водит.

Красноярец сделал вид, что купился на уловку, и договорился у себя встретить курьеров, которым нужно дать деньги. После этого он позвонил в полицию. Реальные сотрудники МВД на месте же задержали сообщников мошенников.

Оказалось, что курьеры получали 10% от суммы, которую брали с обманутых. В общей сложности они обманули восьмерых красноярцев в возрасте 64-85 лет на сумму 850 тысяч рублей. Сейчас 24-летний и 35-летний мужчины ждут суда под стражей.