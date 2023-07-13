Трудовые отряды СУЭК стали волонтерами экологической акции #ВодаРоссии

В шахтерской столице края Бородино трудотряды компании традиционно очищали от бытового мусора пляжную зону городского озера – над этой территорией ребята "шефствуют" на постоянной основе, не только поддерживая здесь чистоту и порядок, но и высаживая на берегу молодые хвойные деревья.

В Назарово трудовой десант СУЭК "высадился" у реки Ададым в парке "Березовая роща", в благоустройстве этой территории Компания тоже участвует постоянно – волонтеры-угольщики курировали парк во время рейтингового голосования в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", а после того, как парк выиграл в программе и был реконструирован, горняки вместе с трудотрядовцами и "серебряными" волонтерами проводят здесь субботники, ремонтируют и красят пешеходные мостики через реку. В Шарыпово юные "суэковцы" убрали мусор на территории озера Ашпыл.

Всероссийская акция #ВодаРоссии проходит по всей стране с 2014 года. Среди ее участников – 85 регионов, более 8 млн волонтеров. Силами добровольцев за прошедшие годы очищено 10,3 тыс. прибрежных территорий, вывезено свыше 9 млн мешков мусора. В 2019 году акция #ВодаРоссии стала частью федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Фото: предоставлено участниками акции