Фото: тг-канал «Роспотребнадзор Красноярск»

Красноярский Роспотребнадзор оштрафовал крупную торговую сеть за гнилую морковь. Об этом ведомство сообщило в своем тг-канале.

Овощи «не первой свежести» и консервы в мятых банках обнаружили в торговых центрах «МЕТРО», которые расположены в поселке Солонцы и на улице Кутузова в Красноярске. Всего специалисты смогли найти 20 килограмм гнилой моркови.

Компания была привлечена к административной ответственности. Был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.