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НовостиОбщество13 июля 2023 3:31

Красноярский Роспотребнадзор оштрафовал крупную торговую сеть за гнилую морковь

Теперь компания должна заплатить 10 тысяч рублей
Вячеслав КУИМОВ
Фото: тг-канал «Роспотребнадзор Красноярск»

Фото: тг-канал «Роспотребнадзор Красноярск»

Красноярский Роспотребнадзор оштрафовал крупную торговую сеть за гнилую морковь. Об этом ведомство сообщило в своем тг-канале.

Овощи «не первой свежести» и консервы в мятых банках обнаружили в торговых центрах «МЕТРО», которые расположены в поселке Солонцы и на улице Кутузова в Красноярске. Всего специалисты смогли найти 20 килограмм гнилой моркови.

Компания была привлечена к административной ответственности. Был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.