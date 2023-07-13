13 июля в Красноярском крае продолжаются поиски тел утонувших мужчин. Об этом сообщает региональные спасатели.

Сейчас специалисты ведут поиски троих утонувших.

11 июля на озере в Сухобузимском районе погиб мужчина 1960 года рождения. Уже выполнено 6 водолазных спусков, всего обследовано 300 м² дна.

На реке Мана продолжаются поиски мужчины 1971 года рождения. Он перевернулся на лодке вблизи поселка Нарва. Водолазы успели обследовать 2500 м² дна.

Спасатели проводят поиски мужчины, который утонул 11 июля на реке Чуна. Было обследовано 2000 м² дна и 28 километров береговой линии.