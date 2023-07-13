В Красноярском крае за первые шесть месяцев 2023 года 19 жителей заболели эхинококкозом. Такой статистикой поделился глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем тг-канале.

Среди заболевших есть 14-летняя девочка, которая часто контактировала с бездомными животными. Все остальные заразившиеся – взрослые.

География у эхинококкоза в этом году обширная. Медики уже успели выявить случаи заражения в Красноярске, Ачинске, Назарове, Норильске, Лесосибирске и других городах края.

Эхинококкоз – это паразитарное заболевание, гельминтоз. В организм личинка попадает через грязные руки при контакте с почвой, с домашними или сельхозживотными или просто при употреблении немытых овощей. Оседает в печени, в легких, других органах и там образует паразитарные кисты. Человек испытывает не только болевые ощущения, но и другие расстройства, в редких случаях при отсутствии лечения и вовсе могут быть тяжелые осложнения.