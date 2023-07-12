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НовостиПроисшествия12 июля 2023 16:20

Житель Красноярского края получил тяжелые ожоги, прыгая через костер на Ивана Купала

Санавиацией его доставили в Красноярск
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: 112 Красноярск

Фото: 112 Красноярск

В Абанском районе мужчина получил тяжелые ожоги, прыгая через костер. Он решил поучаствовать в традиционной забаве на день Ивана Купала, но что-то не рассчитал и загорелся.

Ряд источников сообщает, что у мужчины обгорело порядка 80% тела, однако так ли это, неизвестно. На фотографиях пострадавший самостоятельно сидит и общается с врачами, а наиболее поврежденной у него оказалась левая рука.

Как рассказали жители Долгого Моста, где произошло ЧП, праздник решили устроить в местном парке. Далеко не все прыгавшие через костер были трезвы, однако выпивал ли пострадавший, неизвестно. Мужчину сначала увезли в Абан, а потом вертолетом доставили в ожоговый центр Красноярска.