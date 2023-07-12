В Красноярске спецназ «Гром» задержал иностранцев-наркодилеров

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске при участии спецназа «Гром» и сотрудников наркоконтроля были задержаны двое иностранцев. Мужчины приехали в город, чтобы сбыть партию наркотиков. Их задержали во время размещения закладок.

Как рассказали в МВД, мужчин 2001 и 2002 года рождения поймали на улице Баумана. Там они размещали закладки с метадоном. Дома у подозреваемых нашли несколько десятков свертков с веществами общим весом в 50 граммов.

На обоих фигурантов завели уголовное дело и заключили их под стражу. Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.