Красноярские депутаты застряли в новом лифте моста через Семафорную

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске депутаты Горсовета застряли в новом лифте виадука через Семафорную. Парламентарии зашли туда, чтобы проверить мост перед вводом в эксплуатацию. Однако депутаты примерно на полчаса оказались заперты в лифте между первым и вторым этажами.

– Самое неприятное, что не ловится сотовая связь и маловато воздуха, поэтому есть, что доработать, мы тут летчики-испытатели, готовы были достать свои парашюты, зато теперь мы знаем, что такое ждать лифт, – отметила депутат Наталья Каптелинина.

Отметим, что лифты сделаны под отечественной маркой «Еонесси». Судя по всему, кабина с депутатами остановилась из-за скачка напряжения – лифт только вчера переключили с временной подачи энергии на постоянную. Сам переход планируется открыть ближе к концу месяца.