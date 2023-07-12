Главу СБ красноярского рынка «Южный» оставили на свободе после взяток полицейским

Фото: прокуратура Красноярского края

Суд выбрал меру пресечения начальнику службы безопасности красноярского рынка «Южный». Его не стали заключать под стражу или домашний арест: вместо этого мужчине запретили покидать Красноярский край и менять место жительства, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Напомним, скандал вокруг рынка «Южный» разгорелся накануне: как оказалось, высокопоставленные полицейские получали взятки от СБ рынка, взамен разруливая конфликты между арендаторами. В деле оказался замешан начальник уголовного розыска краевого МВД.

Отметим, что против начальника управления уголовного розыска завели уголовное дело о получении взятки, против его посредников дела о посредничестве во взяточничестве. Начальник отдела управления уголовного розыска, через которого взятки уходили начальнику управления, уже был заключен под стражу.

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В Красноярске двух действующих сотрудников уголовного розыска и их бывшего коллегу задержали по подозрению во взяточничестве. Как сообщили в Следственном комитете, их подозревают в «урегулировании конфликтов» арендаторов торговых площадей на рынке «Южный» – полицейские пользовались своими полномочиями и авторитетом, за взятки решая местные вопросы.