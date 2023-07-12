Сеть «Командор» в Красноярске уличили в торговле просрочкой

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Роспотребнадзор Красноярского края подал в суд на торговую сеть «Командор». Ведомство после проверки сети уличило магазины в ряде нарушений, в том числе опасных для жизни покупателей. Например, в торговле просрочкой.

– Контрольный орган, согласно тексту заявления, выявил нарушения обязательных требований к продукции, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан. Роспотребнадзор установил, что ответчик предлагает к продаже пищевую продукцию с истекшим сроком годности, нарушает правила маркировки товаров и не соблюдает условия хранения продукции, – сообщили в Арбитражном суде.

В Роспотребнадзоре добавили, что «Командор» ранее уже привлекался за нарушения по нескольким административным статьям. В прошлый раз дело закончилось мизерным для сети штрафом в 300 тысяч рублей. Теперь ведомство хочет наказать сеть за повторные нарушения.

Отметим, что проверка Роспотребнадзора также выявила нарушения в магазинах «Красный Яр» и «Батон». Компании, управляющей обеими сетями, назначили штраф в 300 тысяч рублей.